Lino Banfi pronto a fare il vaccino Covid-19 in diretta TV

Lino Banfi si dice pronto a farsi vaccinare quando sarà il suo turno e lo farà senza esitare un attimo. Inoltre, se dovesse servire, è pronto a farlo anche in diretta televisiva.

L’attore barese Lino Banfi è pronto a farsi vaccinare contro il Coronavirus, e “se questo può servire a convincere qualche scettico”, lui lo farà volentieri anche in diretta televisiva.

“Quando arriverà il mio turno io non solo lo farò ma sono disponibile a farlo anche in diretta tv”, ha spiegato il comico ex ambasciatore Unicef all’Adnkronos.

“Non esiterò un attimo”, ha aggiunto Banfi che per l’Unicef sosteneva anche la campagna vaccinale dei bambini contro le malattie più comuni.

Nei giorni scorsi anche Pippo Baudo aveva dato la sua disponibilità a farsi vaccinare in diretta televisiva non appena toccherà a lui farlo.

La discesa in campo a favore del Sì al vaccino contro il Coronavirus da parte del mondo dello spettacolo, si associa alla risposta positiva che alcuni politici italiani avevano dato alcune settimane fa, quando il quotidiano Il Foglio aveva chiesto ai politici di dare un segnale sul tema.