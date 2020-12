Milano imbiancata dalla neve insieme a Venezia: disagi alla viabilità - Foto

Il nord Italia si risveglia sotto un soffice manto di neve fresca. A Milano la neve cade copiosa in città e ricopre strade, auto ed i mezzi pubblici che dalle prime ore del giorno viaggiano semi vuoti in una Milano zona arancione come il resto d’Italia.

Anche Venezia registra i primi fiocchi di questo inverno, ma a parte l’atmosfera piacevole creata dalla neve, i disagi si stanno accumulando sul lato della viabilità in tutte le regioni nordiche.

Milano imbiancata dalla neve © Foto : Evgeny Utkin

© Foto : Evgeny Utkin Milano imbiancata dalla neve

Nel basso Piemonte si registrano forti difficoltà alla viabilità a causa delle intense nevicate delle ultime ore.

In Liguria, sulla A26, vi sono code in direzione Genova e code si registrano anche al bivio con la A7. Il ripristino del collegamento attraverso il Ponte San Giorgio a Genova non ha quindi risolto i problemi di viabilità della città, che continua a soffrire.

Risulta congestionata anche la A6 Torino-Savona, mentre sulla A32 Torino-Bardonecchia si segnala rischio gelo del manto stradale.

Ed ancora difficoltà sulla A10 tra Finale Ligure e Savona per le abbondanti nevicate.

L’avviso della Protezione civile

La neve potrebbe cadere anche a quote basse e di pianura avvisa la Protezione civile, che segnala possibili nevicate per lunedì 28 dicembre in Emilia-Romagna e Puglia con allerta arancione.

Mentre è allerta gialla in altre 10 regioni italiane.