Covid, primi vaccini somministrati al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

C’è anche il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, simbolo della lotta al Covid in tutto il mondo, tra i centri in cui oggi sono state eseguite le prime vaccinazioni contro il virus.

Un totale di 50 vaccini sono stati somministrati oggi, giornata di inizio della campagna di vaccinazione, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il primo ad essere vaccinato è stato Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Bergamo. A ricevere le prime dosi tra gli operatori del Papa Giovanni 13 medici, 9 infermieri, 2 tecnici e 2 operatori socio sanitari (OSS).

"Anche oggi il Papa Giovanni è in prima linea per dare il proprio contributo nella lotta contro il Covid. [...] Una giornata simbolica, dove a scendere in campo sono stati i nostri operatori più rappresentativi, per il loro ruolo e per il contributo dato alla gestione dell’emergenza insieme a figure simbolo del mondo della sanità bergamasca. Ringrazio tutti quanti per aver aderito con convinzione alla campagna e ringrazio i nostri operatori in prima linea nella lotta contro la pandemia anche oggi, speriamo ultima tappa di un percorso difficile e doloroso" ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII.

Sindaco di Bergamo: "Oggi è un giorno di festa, che ci dà speranza e che chiama ognuno di noi all’esercizio della responsabilità"

"Vivo questo 27 dicembre, primo giorno di vaccinazioni, come una festa della vita, specialmente per Bergamo, la nostra città. So che anche tra noi c’è chi affronta questo passaggio con diffidenza. Vorrei rassicurarlo, invitandolo a considerare la scienza una compagna affidabile e il vaccino come lo strumento che ci consentirà di far ripartire l’economia e il lavoro [...] Ci auguriamo che l’organizzazione della campagna vaccinale sia efficace, senza ritardi e inefficienze. Ma oggi è un giorno di festa, che ci dà speranza e che chiama ognuno di noi all’esercizio della responsabilità" ha commentato il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori.

Il personale medico dell'Ospedale Papà Giovanni XXIII di Bergamo © Foto : Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo//Federica Belli

Le preparative per l'iniezione © Foto : Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo//Federica Belli

Un'operatrice sanitaria tiene la siringa con il vaccino contro il coronavirus © Foto : Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo//Federica Belli

Iniezione del vaccino anti-COVID ad un uomo © Foto : Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo//Federica Belli 1 / 4 © Foto : Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo//Federica Belli Il personale medico dell'Ospedale Papà Giovanni XXIII di Bergamo

Oggi all'Istituto Spallanzani di Roma ha avuto inizio la campagna di vaccinazione contro il Covid con le prime dosi somministrate agli operatori sanitari.