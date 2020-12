Macabra scoperta ad Ostia: ritrovato sugli scogli cadavere in avanzato stato di decomposizione

Mistero sull'identità, sulle cause della morte e sul luogo del decesso. Il corpo, trascinato sugli scogli dalla corrente, sembrerebbe essere quello di una donna.

Un corpo privo di vita e in avanzato stato di decomposizione è stato rivenuto sabato 27 dicembre ad Ostia. La salma è stata avvistata sugli scogli nell'area dell'Idroscalo. La segnalazione alle forze dell'ordine è avvenuta attorno alle 12.30.

Sul luogo si sono recati immediatamente gli uomini della Capitaneria di Porto per le operazioni di recupero del cadavere, rese difficili dal mare agitato. Presenti anche gli agenti del commissariato di Ostia Lido.

Dai primi riscontri il corpo, completamente privo di indumenti, sembrerebbe essere quello di una donna.

La polizia scientifica è al lavoro per dare un nome alla salma. Gli investigatori stanno indagando per risalire alle cause della morte, al giorno e al luogo del decesso. Si presume che il cadavere sia stato trascinato dalle correnti delle ultime settimane sul litorale romano.