Il Vax-Day e le fake news. L’Iss risponde ai dubbi e smentisce le notizie false sul vaccino

Da giorni l’Istituto superiore di sanità ha lanciato una campagna informativa sul vaccino anti-Covid e per rispondere a dubbi, perplessità e false notizie l’Iss ha dedicato anche una sezione alle fake news sul farmaco della Pfizer che da oggi è stato inoculato ai primi volontari in tutta Europa.

Si va dalle notizie sul costo del vaccino fino alla durata dell’immunizzazione. Dalla modifica (presunta) del genoma alle mascherine.

Alcune delle domande e delle risposte fornite dall’Iss

“I vaccini anti Sars-CoV-2 sono stati preparati troppo in fretta e non sono sicuri” . L’Iss dice che è “falso. I vaccini sono approvati dalle Autorità competenti solo dopo averne verificato i requisiti di qualità e sicurezza. L’Ema, l’Agenzia europea per i farmaci, ha approvato oggi il primo vaccino contro SARS-Cov-2”.

Altri chiarimenti

L’Iss ha risposto anche a richieste di chiarimenti come quella sulla sicurezza dei vaccini nonostante gli iter di approvazione velocissimi. “I test richiesti dalle autorità ed effettuati sui candidati vaccini contro il Sars-Cov-2 sono gli stessi di tutti gli altri farmaci e vaccini già approvati in precedenza. In Europa si è riusciti a velocizzare l’iter grazie alle maggiori risorse a disposizione e adottando un sistema di revisione della documentazione particolare, che prevede di esaminare i risultati delle varie fasi della sperimentazione man mano che arrivano e non ‘in blocco’ alla fine. Nel caso del vaccino Pfizer i test sono stati effettuati su 44mila persone in diversi paesi del mondo”.

L’Istituto superiore di sanità, infine, ha fornito anche informazioni sulle fasi della campagna di vaccinazione.

“In una prima fase verranno vaccinati gli operatori sanitari e i residenti delle Rsa. In seguito, man mano che arriveranno le forniture dei vaccini, si procederà con il resto della popolazione, a partire dai soggetti più fragili, come gli anziani o chi ha malattie pregresse. Il vaccino sarà gratuito e verrà fatto in strutture pubbliche. Al momento sono esclusi dalla vaccinazione i bambini e gli adolescenti, su cui non è stato testato il vaccino, mentre per le donne in gravidanza e allattamento sono in corso valutazioni”.