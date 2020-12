Virus nei messaggi di auguri di Whatsapp, bloccati i cellulari di alcuni cittadini di Brescia

Alcuni cittadini di Orzinuovi, in provincia di Brescia, hanno ricevuto insieme ai messaggi di auguri per le festività anche un virus informatico che ha causato il blocco dei loro cellulari.

Un virus informatico si è diffuso attraverso messaggi di auguri nei telefoni di centinaia di cittadini di Orzinuovi, in provincia di Brescia. Le vittime hanno ricevuto tra Natale e Santo Stefano un messaggio Whatsapp da un vigile del fuoco del paese con all'interno il virus.

Coloro che hanno risposto al messaggio hanno subito il blocco immediato dell'app di messaggistica.

Tra le vittime anche il sindaco e senatore di Fratelli di Italia Gianpietro Maffoni.

In precedenza l'esperto di sicurezza informatica Zach Doffman ha spiegato quali impostazioni in WhatsApp dovrebbero essere modificate al fine di utilizzare il popolare servizio di messaggistica in totale sicurezza e al riparo da virus, hacker e ficcanasi nell’altrui privacy.