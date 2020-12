JustWatch, Top 10 di film e serie TV guardate in Italia nel 2020

JustWatch ha stilato una lista delle serie tv e dei film più guardati dagli italiani in questo 2020. Con la chiusura dei cinema a causa del Covid molti dei film sono stati guardati in streaming così come le serie.

Tra i film ritroviamo, insieme a qualche film del 2019 e ad alcuni classici come Harry Potter, un film del 2011 che inaspettatamente ha raggiunto la top 10. Contagion infatti è diventato popolare quest'anno, aggiudicandosi il 5 posto, grazie al tema che tratta cioè l'esplosione di una pandemia globale. Il suddetto film è stato tra i più visti in numerosi paesi tra i mesi di marzo ed aprile.

La Top 10 dei Film più guardati in Italia

Parasite

Joker

1917

Jojo Rabbit

Contagion

Harry Potter e la Pietra Filosofale

C'era una volta a... Hollywood

Cena con delitto - Knives Out

The Lighthouse

Tolo tolo

La Top 10 delle Serie Tv più viste

La Regina degli Scacchi

Riverdale

Lucifer

Grey's Anatomy

The Mandalorian

La Casa di Carta

The Handmai's Tale

The 100

The Office - US

Fargo

La piattaforma JustWatch è una guida di streaming internazionale che aiuta oltre 20 milioni di utenti al mese in 46 paesi a trovare qualcosa di fantastico da guardare su Netflix, Prime Video, Disney+, ecc.