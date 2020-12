Rissa di Natale al supermercato, 4 le denunce

L'incidente ha coinvolto una coppia di italiani e una di romeni che, in un supermercato di Vercelli, sono arrivati alle mani nel culmine di una discussione.

La spesa dell'antivigilia di Natale si è conclusa con l'intervento dei carabinieri e 4 denunce per due italiani e due rumeni. Prima sono volate parole grosse, poi si è passati alle mani davanti ai clienti increduli di un Carrefour market di Vercelli.

Quando le due coppie si sono incrociate al supermercato, per motivi non ancora chiariti, sono inizialmente volati insulti. In seguito, nell’area accanto alle casse, i 4 hanno iniziato a colpirsi con pugni e schiaffi e il personale ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine.

All'arrivo dei Carabinieri per le due coppie sono scattate le denunce: la coppia di italiani, che hanno resistito anche alle forze dell'ordine, hanno ricevuto anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

La sera della vigilia di Natale un gruppo di giovani ha scatenato una furibonda rissa in una piazza ad Ercolano, il video diffuso sui social ha fatto esplodere la rabbia degli utenti.