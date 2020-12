Corto circuito alle luci di natale, va a fuoco la villa di famiglia di Luca Cordero di Montezemolo

Un terribile incendio è scoppiato la sera di Natale nella villa di Castiglione Torinese della famiglia Cordero di Montezemolo.

Le fiamme, ben visibili da lontano, hanno avvolto la casa del notaio 71 enne Marco Cordero di Montezemolo, fratello due anni più giovane dell'ex presidente della Ferrari e della Fiat ai vertici di Confindustria dal 2004 al 2008.

A far scattare l'allarme verso le 20.30 della sera del 25 dicembre sono stati i vicini di casa che hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul luogo si sono precipitati i vigili del fuoco di Torino, Chivasso e Volpiano, i volontari del 118 in ambulanza assieme ai carabinieri del comando locale e della sezione radiomobile. Il rogo è stato spento solo dopo molte ore.

Torino - Va a fuoco la villa di Cordero di Montezemolo: fiamme dalle luci di Natale... pic.twitter.com/hgToKfnz7P — Torino News 24 (@TorinoNews24) December 26, 2020

​Grande paura per le persone che si trovavano nella villa ma, fortunatamente, nessun ferito. Al momento dell'incendio il notaio non si trovava in casa, c'erano solo i suoceri e il custode.

L'ipotesi è che le fiamme siano divampate a causa di un corto circuito delle luminarie natalizie disposte sul tetto. Secondo quanto riporta il Giornale, la villa risulterebbe gravemente danneggiata.