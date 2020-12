Il vaccino Pfizer è in Italia, domani il V-Day. Ecco chi saranno i primi vaccinati

L’infermiera dello Spallanzani, Claudia Alivernini, sarà la prima in assoluto a ricevere una delle 9.750 dosi a disposizione per la prima tranche.

Parte domani la campagna europea di vaccinazione anti-Covid. E in Italia per il V-Day fervono i preparativi. Ieri sera, scortato dai Carabinieri, il primo carico di 9.750 dosi è arrivato a Roma, da dove oggi verrà distribuito nel resto d’Italia per l’avvio delle vaccinazioni.

È già pronta la lista di chi riceverà la dose nel primo giorno. La prima in assoluto sarà l’infermiera dello Spallanzani Claudia Alivernini.

Sempre nell’ospedale romano saranno vaccinati già domani due medici, una ricercatrice e un operatore sociosanitario che lavora nei reparti Covid. E poco dopo sarà la volta di altri 50 medici e altrettanti infermieri delle Uscar Lazio.

La testimonianza

L’infermiera 29enne in servizio nel reparto di malattie infettive dello Spallanzani ha accolto così la notizia qualche giorno fa: "Vaccinarsi è un atto d’amore e di responsabilità nei confronti della collettività. Con orgoglio rappresento tutti gli operatori sanitari che come me sono stati in prima linea durante questa pandemia”.

I calendari delle altre regioni

Il V-Day non riguarderà soltanto Roma. In Lombardia tra i primi vaccinati ci saranno Alberto Zangrillo, Massimo Galli e Annalisa Malara, l'anestesista che ha scoperto il paziente 1 di Codogno. E nell’elenco figurano anche l’addetta alle pulizie del Niguarda di Milano Grazia Fresta e Adele Gelfo, operatrice sanitaria della terapia intensiva dello stesso ospedale.

“Sono sorpresa e felice che abbiano scelto un’operatrice socio-sanitaria. Spero che la gente, vedendomi, possa convincersi a fare il vaccino. E che anche chi ha paura cambi idea”, ha detto Gelfo.

“Vaccinatevi per aiutare noi lavoratori degli ospedali, ma soprattutto per la propria vita”.

Anche a Napoli la prima vaccinata sarà una donna. La prima dose del vaccino Pfizer-BionTech sarà somministrata a Filomena Ricciardi, medico del pronto soccorso del Cardarelli.

In Liguria sarà Gloria Capriata, coordinatrice infermieristica del reparto rianimazione dell'Ospedale San Martino di Genova a ricevere la prima dose. "Ho vissuto in prima linea tutta la pandemia. Ci tengo a essere la prima perché ho visto le atrocità del Covid. Sono felice di essere stata scelta come prima donna, come infermiera, come coordinatrice e spero di essere d'esempio anche per i miei colleghi, nonostante tutte le perplessità, che a volte ci sono, per paura. Vaccinatevi senza timore", ha commentato a Fanpage.

In Campania il primo vaccinato sarà Giuseppe Bianco, caposala del Covid residence dell'ospedale del Mare di Napoli. In Veneto, tra i primi ci sarà un medico fisiatra: si chiama Franco Rossi e vive a Badia Polesine. Lavora all'interno dell'ospedale Covid di Trecenta.

Il piano di distribuzione

Il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia è arrivato ieri sera alla caserma di Tor di Quinto a Roma, scortato dalle auto dei carabinieri.

Oggi le dosi verranno trasferite prima allo Spallanzani dove saranno suddivise in scatole e poi sui mezzi militari per le destinazioni da raggiungere via terra nel raggio di 300 chilometri.

Le dosi destinate oltre i 300 chilometri partiranno alla volta dell'aeroporto militare di Pratica di Mare dove verranno imbarcate sugli aerei per altre destinazioni.

L’operazione Eos prevede l’uso dei mezzi e degli aerei della Difesa che provvederanno a distribuire i vaccini sul territorio italiano e domani, giorno del V-day, partirà la vaccinazione.