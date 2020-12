Maltempo sull’Italia, la Protezione civile: “Allerta gialla in 11 regioni per pioggia, neve e vento”

Dopo il forte vento di ieri e i primi fiocchi bianchi anche in collina sulle regioni settentrionali, continuano a peggiorare le condizioni meteo in Italia e la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per 11 regioni.

L’ondata di maltempo che ha già colpito il Nord si sposterà al Centro e al Sud, con temporali e sulle coste tirreniche e nevicate anche a bassa quota nelle regioni centrali, ha spiegato la Protezione civile pubblicando il suo bollettino aggiornato.

​

Le regioni coinvolte dall’allerta della Protezione civile sono Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Secondo le previsioni, oltre a un generale abbassamento delle temperature, sono previste nevicate sopra i 400-600 metri su Abruzzo e Umbria e a quote superiori ai 600-800 metri sulla Sardegna. Temporali in Campania, Basilicata e Calabria e venti di burrasca sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste.

“Una perturbazione di origine nord-atlantica avanza progressivamente verso il nostro Paese, apportando un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, in estensione, dalla serata anche al centro-sud, con nevicate fino a quote basse al centro, temporali sui versanti tirrenici meridionali e un deciso rinforzo della ventilazione sulla Sardegna”, ha scritto la Protezione civile sul suo sito diramando l’allerta.