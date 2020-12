Scene di ordinaria follia: uomo nudo passeggia sul lungotevere a Roma - Foto

Gli agenti del Reparto Volanti hanno fermato un uomo in zona di Acqua Acetosa. Gli agenti di pattuglia stavano effettuando un normale controllo di monitoraggio per le regole anti-contagio il giorno della vigilia di Natale, quando tutta l'Italia è entrata in zona rossa. Ma l'uomo in questione non è stato fermato per violazione delle norme ma perché era completamente nudo.

Una scena di ordinaria follia che non è passata inosservata agli occhi degli agenti, che hanno notato l'uomo mentre passeggiava per il lungotevere senza nessun vestito addosso.

C'e ancora vita sul pianeta terra..

Nel giorno della vigilia di Natale, a Roma sul lungotevere, un uomo fermo ad un posto di blocco completamente nudo pic.twitter.com/J7p9VE3LIM — Natural food and wine (@naturalfoodwine) December 24, 2020

​L'uomo, fermato alle 12.40, è stato portato in ospedale. Sconosciute le ragioni del suo gesto. Un gesto che non è privo di precedenti nella capitale, dove si contano diversi episodi di "nudismo".

Come la vicenda del cosiddetto Osceno del Parco degli Acquedotti, un imprenditore sulla quarantina che andrà a processo per atti osceni dopo essersi svestito integralmente davanti a famiglie con bambini. Diversi episodi, invece, coinvolgono persone di origine straniera.