Vaticano: la benedizione di Natale Urbi et Orbi di Papa Francesco

Oggi si svolge la tradizionale benedizione Urbi et Orbi e l'Angelus, trasmessa in diretta streaming.

Dopo la Messa di Natale — celebrata la sera del 24 dicembre, in anticipo di due ore rispetto agli anni scorsi, in una basilica di San Pietro quasi vuota, con i soli cardinali e davanti a poco più di un centinaio di fedeli e una trentina di religiose — oggi, giorno di Natale, papa Francesco impartirà la tradizionale benedizione Urbi et Orbi nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano.

La decisione è stata presa in considerazione delle nuove restrizioni adottate per contenere la diffusione del Covid-19.