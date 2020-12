Covid, Azzolina: bambini esempio di maturità nel rispettare le regole

In un messaggio di auguri per le festività il ministro dell'istruzione ha lanciato un appello a seguire durante le festività natalizie l'esempio dei più piccoli, che hanno rispettato le regole anti-contagio durante tutto questo ultimo periodo.

Mantenere comportamenti corretti e rispettare le indicazioni di legge previste, questo il messaggio del ministro Lucia Azzolina per gli auguri di Buon Natale. Il consiglio che Azzolina dà è quello di seguire l'esempio dei bambini, i quali si sono dimostrati responsabili nel rispettare le regole in questo lungo periodo di pandemia.

"In questi mesi le nostre bambine e i nostri bambini hanno dato un grande esempio, dimostrando una straordinaria maturità nel rispettare le regole. Hanno protetto loro stessi, le loro famiglie e anche la scuola. Facciamolo anche noi! A Natale, e durante le Feste, seguiamo le indicazioni di legge previste", ha affermato Azzolina.

Facciamolo anche noi!

A Natale e durante le Feste #ProteggiAMOlaScuola!https://t.co/TglNLohHzc — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) December 24, 2020

​Secondo quanto noto finora, è prevista la ripresa della didattica in presenza per le scuole superiori. Al momento il Governo è a lavoro sulla percentuale di studenti che potranno far rientro in aula.