Covid-19, Brusaferro: "Curva in decrescita ma rallentata"

L'esperto dell'Iss ha fatto notare come la tendenza ad una leggera risalita dell'indice Rt non sia da sottovalutare.

La curva dei contagi da coronavirus è in fase decrescente, ma tale decrescita ha subito un rallentamento negli ultimi giorni.

A rivelarlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Sivlio Brusaferro in occasione della conferenza stampa tenutasi presso il ministero della Salute e nella quale sono stati presentanti i dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia.

"E' una curva in decrescita ma nelle ultime parti comincia una decrescita rallentata. Confrontando l'incidenza fra due periodi di 15 giorni, quello più recente mostra una decrescita, tranne in un contesto che è quello della Regione Veneto", sono state le parole di Brusaferro.

L'esperto ha quindi osservato come nel Paese si registri "una decrescita dei nuovi casi sia nell'incidenza di Sars-CoV-2 a 7 giorni, indicatore più sensibile, che a 14 giorni", con un'incidenza che negli ultimi giorni è a "157 casi per 100mila abitanti", con l'obiettivo che è quello di arrivare a 50 casi per 100mila abitanti.

"Oggi nel nostro Paese vediamo che le realtà regionali sono diverse fra loro in termini di incidenza e rispetto a questo è importante modulare gli interventi di mitigazione", ha sottolineato Brusaferro.

Rt in leggera risalita

Per quanto riguarda il valore dell'Rt, cioè quello relativo al tasso di contagi, il direttore dell'Iss ha aggiunto che tale indicatore "è in quasi tutte le regioni inferiore a 1", tranne che a Trento.

Nonostante ciò, è stata registrata "una leggera tendenza alla risalita" in quanto la scorsa settimana il valore era a 0.86 mentre questa settimana è tornato a 0.90

Il Covid-19 in Italia

Nella giornata di ieri sono stati oltre 14.000 i nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 175.364 tamponi. 553 invece le vittime.

In base ai nuovi contagi rilevati, il bilancio complessivo dei casi di Covid in Italia è salito fino a quota 1.991.278, ormai ad un passo dal livello psicologico di 2 milioni.