Iniziativa Asta: Scatta un selfie con il tuo animale accanto all’albero di Natale

Iniziativa natalizia per quanti posseggono un amico a 4 zampe, organizzata dall'Associazione Asta, dal titolo “Un amico accanto all’albero” per sensibilizzare sul tema delle adozioni.

L’Associazione Salute e Tutela degli Animali (Asta) ha ricevuto oltre 200 foto che ritraggono un animale domestico accanto all’albero di Natale.

Per festeggiare anche in compagnia dei nostri amici a 4 zampe, e nel rispetto delle misure del dpcm, l’Associazione animalista ha deciso di promuovere l’iniziativa “Un amico accanto all’albero” invitando, tutti i possessori di un gatto o di un cane principalmente, a mandare una foto del loro pet, in posa vicino all’albero di Natale allestito in casa.

Le immagini, raccolte e selezionate dall’Associazione, sono servite per confezionare un filmato che sarà pubblicato sui social media e che sarà diffuso tra i media interessati di settore e generalisti.

“È un’occasione - spiega la presidente dell’Asta, Susanna Celsi, – per sentirci tutti uniti e festeggiare insieme questo Natale a distanza, in un momento così particolare a causa dell’emergenza coronavirus. Un modo anche per ribadire l’importanza delle ‘Adozioni del cuore’ e per non dimenticare che la compagnia e il calore dei nostri amici a 4 zampe rappresentano sempre regali preziosi”.