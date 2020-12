Spostamenti di Natale, da domani serve l'autocertificazione

Dal 24 dicembre al 6 gennaio servirà il modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Nei giorni di zona rossa bisognerà averlo con sé ogni volta che si esce di casa, mentre in quelli di zona arancione solo quando si esce dal proprio Comune.

Arrivano le feste di Natale e ritorna per l'ennesima volta in scena uno dei protagonisti della pandemia e delle relative restrizioni, ovvero l'autocertificazione.

Si potrà scaricare sul sito del Ministero dell'Interno a questo link.

Quando servirà?

Nei giorni 24, 26, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, quando tutta l'Italia sarà zona rossa, servirà per ogni spostamento al di fuori della propria abitazione.

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio, quando invece il Paese sarà zona arancione, servirà solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune.

In questi giorni sono previste eccezioni per i piccoli Comuni con meno di 5mila abitanti: in questo caso non sono solo consentiti gli spostamenti interni ma anche quelli oltre i confini comunali entro un raggio di 30 Km, eccezion fatta per i capoluoghi.

Nel modulo anche stavolta bisognerà indicare il motivo dello spostamento, il luogo di partenza e quello di destinazione e andrà portato con sé anche se si esce nelle ore di coprifuoco per motivi di lavoro, salute o necessità.

Consentiti nei giorni arancioni anche gli spostamenti verso la seconda casa, a patto che si trovi entro i confini regionali.