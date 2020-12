Di Maio annuncia il ritorno in Italia di Chico Forti, Salvini: "uno splendido regalo"

UNA BELLISSIMA NOTIZIA!

Il ritorno di #ChicoForti in Italia è uno splendido regalo di Natale per i suoi familiari e per tutti i cittadini. Era una battaglia di giustizia e di civiltà, e come Lega siamo orgogliosi di averla combattuta anche quando ne parlavano in pochi.