Ristoratori in piazza contro il governo: "Da Conte elemosina di Stato"

Ristoratori, operatori del settore eventi e partite Iva hanno manifestato a piazza San Silvestro per chiedere al governo indennizzi sulle "reali perdite provocate dalla pandemia". In piazza anche il leader della Lega, Matteo Salvini.

Mentre alla Camera si vota la fiducia sulla legge di Bilancio, ristoratori, wedding planner e Partite Iva si sono dati appuntamento a piazza San Silvestro per protestare contro il governo.

Una manifestazione alla vigilia del lockdown delle feste. Una misura che per tanti, ha significato nuove perdite economiche. “Siamo scesi in piazza per dimostrare a chi ci governa che non siamo morti, ma allo stesso tempo cerchiamo certezze per le nostre aziende che vivono di programmazione”, denuncia Roberta Pepi, ristoratrice romana e segretario di Mio Italia, una delle sigle che ha organizzato la protesta di piazza, assieme a Ristoratori Toscana e Tni-Tutela nazione imprese.

“Dopo 10 mesi questi sparuti aiuti non solo non ci aiutano, ma ci proiettano in sabbie mobili che ci debilitano e feriscono profondamente i nostri dipendenti e le nostre famiglie”, va avanti l’imprenditrice. La proposta avanzata al governo nelle scorse settimane è quella di un “accorpamento degli anni fiscali 2020/2021” e “indennizzi mirati alle attività colpite”.

“Ad esempio – spiega Pepi a Sputnik Italia – chi ha un locale in centro storico a Roma ha subito perdite maggiori di un locale sul mare che ha potuto godere di una stagione medio buona”.

© Foto : Twitter / Antonio_Tajani Ristoratori in crisi scendono in piazza a Roma

Il mondo della ristorazione e dell’ospitalità invoca l’apertura di un “tavolo di confronto con abi/ parti sociali/ banche che a loro volta sono delle aziende private ed hanno anche loro bisogno di certezze per allargare le maglie nei nostri confronti per eventuali ammortamenti di leasing e mutui”.

Altro tasto dolente è quello della “cassa integrazione per i dipendenti” e delle cartelle esattoriali di cui viene chiesto lo “slittamento”.

© Foto : Twitter / Antonio Tajani Ristoratori in crisi scendono in piazza a Roma

Le associazioni che sono scese in piazza chiedono “indennizzi sulle reali perdite dovute alla pandemia, che devono andare a tutte le attività danneggiate, senza distinzione per codice Ateco e senza escludere le start up”.

"Non possiamo più aspettare; le nostre aziende stanno soffocando e il governo ci ha continuamente tolto ossigeno, adottando solo scelte scellerate, lontane dalla realtà del quotidiano e aiutandoci con una vera e propria elemosina di Stato”, attaccano il presidente di Mio Italia Paolo Bianchini, quello di Ristoratori Toscana e Tni, Pasquale Naccari, citati dal Tempo.

In piazza con ristoratori, partite Iva e operatori del settore eventi ci sono anche politici come Gennaro Migliore, di Italia Viva, Gianluigi Paragone di Italexit, Antonio Tajani di Forza Italia e il leader dela Lega, Matteo Salvini. “Non può esserci un Natale con milioni di lavoratori dimenticati – ha detto il segretario leghista - in Germania ad ogni chiusura corrisponde un rimborso immediato dopo una settimana, quindi, se si chiude per l’emergenza sanitaria va dato un rimborso immediato a chi deve abbassare la serranda”.

La proposta della Lega, dice Salvini ai giornalisti presenti in piazza, è quella di “un anno di pace fiscale con uno stop ai versamenti”. “È possibile - spiega -azzerando le cartelle esattoriali e chiedendo ai contribuenti il pagamento del 20 per cento del debito”.