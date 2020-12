Manovra economica, il governo impone la fiducia alla Camera

Il governo impone la fiducia sul testo della manovra economica in fase di approvazione alla Camera dei deputati, ma c'è polemica per l'assenza dei membri del governo.

Posta la questione di fiducia alla Camera dei deputati per l’approvazione del testo della manovra economica.

Alle ore 13 sono iniziate le dichiarazioni di voto sulla fiducia, mentre dalle ore 14.30 avrà inizio la chiama per il voto di fiducia, quindi gli articoli della legge di bilancio saranno messi ai voti.

Domenica 27, invece, dalle ore 10.00 saranno all’esame gli ordini del giorno con le votazioni alle ore 13.00 e le dichiarazioni di voto alle ore 19.00, quindi il voto per le ore 20.30.

Italia Viva si distingue nella maggioranza e continua la sua polemica con il governo di cui è parte con tre ministri.

Il deputato Luigi Marattin, infatti, ha detto che:

“Il governo ha presentato al parlamento la legge di bilancio un mese dopo la scadenza. Ora, allo stesso parlamento, ha chiesto la fiducia per approvarla in fretta, ma non si presenta nemmeno alle dichiarazioni di voto. Poi siamo noi quelli strani eh. Mah.”, ha scritto il deputato Luigi Marattin su Twitter.

Ma, appunto tra i membri del governo ci sono anche ministri che rappresentano il suo partito come Teresa Bellanova ministro dell’Agricoltura.

Alle accuse di ritardo risponde indirettamente il deputato del PD Fabio Melilli presidente della commissione Bilancio.

“Il ritardo nella presentazione della legge alla Camera e la complessità delle soluzioni date a questioni di grande rilevanza per il Paese ha reso il lavoro sicuramente complesso. Il superamento degli ostacoli è stato possibile grazie al lavoro di tutti i gruppi parlamentari e alla collaborazione costante del Governo che torno nuovamente a ringraziare", ha detto il parlamentare.