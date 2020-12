Vaccino Covid, Pippo Baudo pronto a farsi vaccinare in TV

Il re dei presentatori della televisione italiana Pippo Baudo è pronto a farsi vaccinare contro il Coronavirus anche in diretta televisiva.

All’Adnkronos ha riferito che lui lo farà “non appena sarà disponibile” ed ha detto che è disponibile “anche a farlo in diretta” TV.

Il presentatore televisivo si è detto “assolutamente favorevole” al vaccino.

Quest’oggi anche Giorgia Meloni si è detta disponibile a vaccinarsi se la scienza dice che va fatto.

In Italia si moltiplicano le figure pubbliche che annunciano la loro disponibilità a fare il vaccino. Anche il cavaliere Silvio Berlusconi ha dato la sua disponibilità a farsi vaccinare quando sarà il suo turno, anche se l’ex presidente del Consiglio ha già contratto il Coronavirus.

Ancora Nicola Zingaretti e Matteo Renzi si sono messi in fila e in attesa del proprio turno per fare il vaccino, così come ha risposto presenta anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il Capo di Stato Sergio Mattarella ha anch’egli dato la disponibilità a vaccinarsi per mostrare agli italiani la via da seguire.

Come negli USA

La strada è quella già tracciata negli Stati Uniti d’America dove il primo tra i politici di peso a sottoporsi in diretta TV alla vaccinazione è stato il vice presidente degli Stati Uniti uscente Mike Pence, seguito dal presidente eletto Joe Biden e dalla consorte vaccinatisi nel Delaware.

Si è fatto vaccinare pubblicamente anche il professore Anthony Fauci consulente scientifico della Casa Bianca.