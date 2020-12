Distribuzione vaccino Pfizer, Difesa pronta a distribuirlo via terra e via aria

I mezzi su ruota e aerei della Difesa italiana sono pronti a distribuire sull'intero territorio nazionale il vaccino Pfizer in tempo per il Vaccine day europeo del 27 dicembre.

Tutto è pronto per accogliere le dosi di vaccino Pfizer destinate all’Italia dopo la sua approvazione da parte dell’EMA e della Commissione UE.

9.750 dosi del vaccino Pfizer giungeranno il 26 dicembre presso l’ospedale Spallanzani di Roma, e le “Forze Armate forniranno il contributo richiesto, prelevando le dosi dei vaccini per distribuirle in tutte le altre Regioni e consentire all'intero Paese di partecipare al Vaccine day europeo del 27 dicembre”, si legge in una nota stampa emessa dallo Stato Maggiore della difesa.

Secondo quanto riportato dall’Agi, le 9.750 dosi saranno suddivise in 20 pacchi che saranno distribuiti attraverso i mezzi delle Forze Armate.

La Difesa impiegherà mezzi su ruota entro i 300 chilometri da Roma e per le altre destinazioni impiegherà invece voli aerei che partiranno dalla base militare di Pratica di Mare, scelta come hub center per la seconda fase di distribuzione dei vaccini, ovvero quando arriveranno anche gli altri vaccini in grandi quantità.

La Difesa resterà a disposizione anche con propri medici per supportare il Sistema sanitario nazionale nelle operazioni di vaccinazione. Il personale medico in questo caso scenderà in campo nel caso ce ne fosse bisogno.

Successive fasi di distribuzione del vaccino Pfizer in Italia

Non appena arriveranno quantitativi del vaccino Pfizer più consistenti, la società farmaceutica effettuerà con mezzi propri la consegna diretta presso i 300 punti di raccolta regionali individuati dal Commissario straordinario. I vaccini anche in questo caso saranno scortati, ma dalle forze di polizia in coordinamento con il Ministero dell’Interno.

La Difesa tornerà in campo per la fase due della distribuzione, più capillare, che includerà anche gli altri vaccini in fase di approvazione presso l’EMA.