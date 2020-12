Covid in Italia, 628 vittime ed oltre 13mila nuovi contagi, in netto calo tasso di positività

Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, i nuovi casi rilevati oggi sono stati 13.318 a fronte di 166.205 tamponi e con un tasso di positività pari che torna abbondantemente sotto il 10%, fermandosi all'8%, in calo di 4,4 punti percentuali rispetto a quanto avvenuto ieri.

In base ai nuovo contagi rilevati oggi, il bilancio complessivo dei casi di Covid in Italia sale fino a quota 1.977.370, ormai ad un passo dal livello psicologico di 2 milioni.

Oggi ad oltre 20mila persone, 20.315, è stata confermata la guarigione dell'infezione del nuovo coronavirus, poco più di 600 in più rispetto all'ultimo giorno. Complessivamente il numero di guariti raggiunge quota 1.301.573.

Nelle ultime ventiquattro ore sono decedute 628 persone per Covid, in aumento di 213 rispetto a ieri. I decessi per coronavirus dall'inizio dell'epidemia salgono fino a 69.842.

Attualmente nel Paese si trovano 605.955 persone positive al coronavirus, 7.627 in meno rispetto alla giornata di ieri. Di queste 578.320, pari al 95,4% del totale, o sono asintomatiche o accusano sintomi lievi sub-influenzali, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. Nelle terapie intensive si trovano 2.687 malati di Covid, 44 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 24.948, -197 rispetto a ventiquattro ore fa.

Il dato delle terapie intensive potrebbe tuttavia essere sottostimato, dal momento che la Campania non ha comunicato il numero di ingressi odierno, si afferma nella nota integrativa del bollettino.

Dei nuovi 13.318 casi rilevati oggi, come ormai tendenza consolidata il Veneto risulta essere la regione che ne ha di più con 3.082, seguito da Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna rispettivamente con 2.278, 1.288 e 1.162. Nelle restanti regioni i nuovi contagi giornalieri sono stati inferiori a mille, con Molise, Valle d'Aosta, Basilicata e Abruzzo che hanno fatto meglio ancora con meno di cento casi, rispettivamente 11, 33, 70 e 86.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati eseguiti 166.205 tamponi, in grande aumento rispetto ai 87.889 di ieri, inoltre il tasso di positività è risultato pari all'8%, in calo di 4,4 punti percentuali.