Alto Adige per feste di Natale si affida a responsabilità personale Altoatesini

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, firma una ordinanza con cui affida alla responsabilità dei cittadini la presenza alle cene e pranzi familiari durante le festività natalizie.

“Abbiamo deciso di affidarci alla responsabilità personale della popolazione dell'Alto Adige lasciando un po' più di libertà di movimento, ma con un appello a non abusarne per le visite a casa”, ha detto Kompatscher come riportato dall’Ansa.

L’ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma allarga le maglie della mobilità rispetto alle norme nazionali imposte dal governo e consente quindi di festeggiare con nonni, genitori, figli e partner, con una sola forte raccomandazione a mantenere basso il numero di partecipanti ma senza un limite numerico fornito come indicazione.

Resteranno invece chiusi i bar, ristoranti e i negozi come prevede il dpcm nazionale e resta in vigore il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5.