Pino Musolino nominato presidente Autorità portuale Mar Tirreno Centro Settentrionale

Nuovo presidente per i porti di Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino. Primo obiettivo far quadrare i conti dopo un anno disastroso che ha visto grandi assenti i turisti che sbarcano dalle navi crociere.

Pino Musolino è il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale che comprende Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino.

Compito del neo nominato presidente rilanciare i porti dopo la pandemia in uno scenario commerciale in evoluzione.

“E' evidente la situazione non facile che stiamo vivendo, non è facile perché viviamo tutti una crisi di cui ancora non vediamo la definizione e anche in questi giorni le varie mutazioni di questo virus non ci fanno pensare o sperare che la questione sia definitivamente chiusa”, ha detto Musolino commentando la sua fresca nomina, come riporta l'Adnkronos.

“Le grandi difficoltà si ripercuotono sulle varie filiere logistica, produzione, trasporto, movimentazione merci e va ricordato poi che questo è un grande porto passeggeri, grande porto croceristico ed è evidente che è uno di quei porti che hanno subito di più il contraccolpo diretto, immediato, causato dalla pandemia. E quindi anche ogni percorso di immediata ripartenza passa necessariamente attraverso il recupero almeno in parte dei traffici legati ai passeggeri", ha aggiunto.

Il neo-presidente parla anche del disavanzo con cui chiude il bilancio 2020 il porto di Civitavecchia e tutto il suo sistema.

"Il porto di Civitavecchia è un ente che attualmente registra un disavanzo. Non è stato ancora chiuso il bilancio del 2020 né è stato approvato quello del 2021. È una situazione pesante ma sono convinto che grazie al supporto delle istituzioni locali e centrali riusciremo ad accelerare i tempi" di uscita dalla situazione critica ha detto ancora Musolino.