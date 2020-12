Soddisfazione di Conte per via libera Ue al vaccino Pfizer: "si parte il 27 dicembre"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è estremamente soddisfatto per l'ok dell'Ema e della Commissione Europea all'utilizzo del vaccino sviluppato dall'americana Pfizer e della tedesca BioNTech contro il Covid-19, confermando così la data del 27 dicembre come quella in cui in Italia inizieranno ad essere somministrate le prime dosi del preparato contro il coronavirus.

Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro la fine dell’anno. Il 27 dicembre si parte. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 21, 2020

​In precedenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza si era compiaciuto dell'approvazione del vaccino da parte dell'Ema, ricordando allo stesso tempo come la battaglia contro il coronavirus sia ancora complessa.

Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora complessa, come dimostrano anche le ultime notizie da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia. — Roberto Speranza (@robersperanza) December 21, 2020

​Questo pomeriggio l'Agenza Europea del Farmaco (Ema) aveva dato l'ok condizionato all'uso del vaccino anti-Covid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech, dopodichè la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen aveva dato semaforo verde all'immissione in commercio di questo preparato.

In Italia, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, nell'ultimo giorno sono stati registrati 10.872 nuovi contagi, 415 vittime e 19.632 guariti.