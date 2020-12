Esplode fabbrica di fuochi d’artificio a Chieti: 3 i morti - Video

Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Chieti e si rende necessaria la chiusura della linea ferroviaria Adriatica e della SS16. Vigili del fuoco sul posto.

Esplode a Calsalbordino in provincia di Chieti una fabbrica di fuochi d’artificio che costringe alla chiusura della SS16 tra Fossacesia e il porto di Vasto e la ferrovia Adriatica.

I pompieri accorsi sul posto hanno fatto evacuare un albergo, mentre sul posto ci sono gli artificieri dei carabinieri che stanno effettuando i rilievi per la messa in sicurezza del luogo.

🔴 #Esplosione fabbrica #Casalbordino (CH), chiusa SS16 e ferrovia Adriatica, evacuato un albergo. Dall’alto la ricognizione dell’elicottero Drago54 dei #vigilidelfuoco, a distanza di sicurezza in attesa dell’accertamento degli artificieri dei @_Carabinieri_ [#21dicembre 17:00] pic.twitter.com/4bYBtS7HF3 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 21, 2020

Secondo quanto riferisce il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia, ci sarebbero tre vittime, lo riporta l’Adnkronos.

“Dai #VVF mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime”, ha scritto il sottosegretario su Twitter.