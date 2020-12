Whirlpool: dal 1° aprile al via licenziamenti collettivi ma azienda conferma impegno in Italia

L'incontro di oggi tra vertici aziendali, sindacati e governo al Mise non ha sbloccato la situazione allo stabilimento Whirlpool di Napoli: per tre mesi fino al 31 marzo i lavoratori saranno in cassa integrazione, dopodichè perderanno definitivamente il posto di lavoro.

Oggi al Mise si è svolto l'incontro convocato lo scorso 14 dicembre sul futuro della Whirlpool in Italia tra le parti sociali, i vertici aziendali, rappresentati dal vicepresidente Emea della multinazionale Luigi La Morgia ed il ministero del Lavoro rappresentato da Romolo De Camillis. Tra gli assenti spiccava il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, impegnato a Palazzo Chigi.

Il vertice non ha prodotto la svolta significativa tanto attesa per salvare i posti di lavoro, in particolare nello stabilimento di Napoli.

Durante l'incontro Luigi La Morgia ha ricordato che l'azienda ha investito 160 milioni di euro nel biennio 2019-2020, per il futuro è stato ribadito l'impegno in Italia, dove si prevede una crescita, tuttavia non a Napoli ma a Siena.

Fino alla fine dell'anno, i lavoratori campani riceveranno lo stipendio pieno senza ricorrere agli ammortizzatori sociali, dopodichè dal 1° gennaio fino al 31 marzo tutti saranno in cassa integrazione, in virtù della legge varata dal governo che prevede il blocco dei licenziamenti per l'emergenza Covid, dopodichè dal 1° aprile, con la suddetta legge non più in vigore, saranno avviati i licenziamenti collettivi.

Di fatto da questa situazione ne esce vincitrice l'azienda, che in accordo al suo piano chiuderà lo stabilimento di Napoli, mentre il grande sconfitto, oltre ovviamente agli operai che perdono il lavoro, è il governo, che nonostante le grandi promesse e l'impegno a difesa dell'occupazione a Napoli, è costretto a subire la decisione della multinazionale.

Tuttavia la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde non accetta la resa, ribadendo che il Governo si assume la responsabilità per soluzioni alternative per garantire produzione e occupazione.