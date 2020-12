Mutazione inglese Сovid: Spallanzani avvia procedura di isolamento del virus

Allo Spallanzani di Roma è stata avviata la procedura di isolamento del nuovo ceppo del coronavirus trovato in Regno Unito.

L'operazione d'isolamento verrà fatta su un passeggero arrivato a Roma dal Regno Unito domenica risultato positivo al tampone. Lo Spallanzani spiega che non si tratta della prima mutazione in quanto già dopo l'estate il ceppo predominante in Europa era uno proveniente dalla Spagna.

Ieri a Fiumicino sono arrivati in volo 351 passeggeri dall'Inghilterra dei quali solo uno è risultato positivo al tampone e immediatamente messo sotto sorveglianza e isolamento. Ora lo Spallanzani sulla base del virus trovato sul passeggero ha avviato la procedura di isolamento della sequenza del virus per verificare la mutazione.

L'Unità di Crisi del Lazio ha dichiarato che "è stata emanata l’indicazione a tutti i laboratori della Rete Coronet del Lazio di mettersi in contatto con il laboratorio regionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani nel caso di positività al tampone molecolare di soggetti provenienti dal Regno Unito".

Il nuovo ceppo di coronavirus in Regno Unito

Sabato, i funzionari sanitari del Regno Unito hanno annunciato che il paese aveva identificato una nuova variante del coronavirus che è il 70% più trasmissibile rispetto ad altri ceppi di virus Sars-Cov-2.

Il governo del Regno Unito ha praticamente bloccato parti del paese, inclusa Londra, dopo aver ammesso che più della metà di tutti i nuovi casi di COVID-19 erano stati causati dal nuovo ceppo.

Mentre i cittadini britannici si sono precipitati fuori dalle aree bloccate prima del Natale, molti paesi hanno scelto di chiudere i confini con tutto il Regno Unito nel tentativo di impedire l'importazione del nuovo ceppo virale.

La nuova variante del coronavirus, che infetta più facilmente ma che non sembra essere più mortale, è stata rilevata anche nei Paesi Bassi, Danimarca, Sud Africa e Australia.