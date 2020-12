Agenzia italiana del farmaco, Palù: mutazione Covid fa crescere la sua contagiosità

Giorgio Palù virologo dell'università di Padova e presidente dell'Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha dichiarato che per ora non ci sono prove che questa mutazione renda il virus più letale, ma aumenta la contagiosità.

In una intervista a La Stampa, il presidente dell'Aifa ha affermato che quello che è avvenuto in Gran Bretagna, ovvero i nuovi lockdown e limitazioni nel sud-est del paese, sono un eccesso di prudenza, in quanto dal virus iniziale di Wuhan sono già avvenute migliaia di mutazioni che hanno un unico progenitore. "Finora nessuna di queste mutazioni è stata correlata con un aumento della virulenza, cioè con una capacità del virus di fare più male, di uccidere di più” ha dichiarato Palù.

Parlando delle vaccinazioni Palù ha affermato che sarà necessario raggiungere una immunizzazione del 65-70% della popolazione in modo da proteggere dall'infezione chi non si vaccina, mentre sul rientro a scuola il 7 gennaio si dice contrario in quanto l'incremento dei casi è iniziato dopo il 14 settembre, quando è iniziato l'anno scolastico.

Il nuovo ceppo di coronavirus in Regno Unito

Sabato, i funzionari sanitari del Regno Unito hanno annunciato che il paese aveva identificato una nuova variante del coronavirus che è il 70% più trasmissibile rispetto ad altri ceppi di virus Sars-Cov-2.

Il governo del Regno Unito ha praticamente bloccato parti del paese, inclusa Londra, dopo aver ammesso che più della metà di tutti i nuovi casi di COVID-19 erano stati causati dal nuovo ceppo.

Mentre i cittadini britannici si sono precipitati fuori dalle aree bloccate prima del Natale, molti paesi hanno scelto di chiudere i confini con tutto il Regno Unito nel tentativo di impedire l'importazione del nuovo ceppo virale.

La nuova variante del coronavirus, che infetta più facilmente ma che non sembra essere più mortale, è stata rilevata anche nei Paesi Bassi, Danimarca, Sud Africa e Australia.