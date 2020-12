In Italia individuato paziente con variante mutata britannica di coronavirus

Lo ha comunicato con una nota il ministero della Salute, evidenziando come il soggetto e tutte le persone con cui è entrato in contatto, familiari inclusi, siano già in isolamento nel rispetto delle procedure.

In Italia è stato individuato il primo positivo alla variante di coronavirus rilevata nel Regno Unito, che ha indotto il premier Boris Johnson a varare nuove misure restrittive anti-contagio per riportare la situazione "sotto controllo", come affermato oggi dal ministro della Salute Matt Hancock.

"Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna", si legge nel documento.

Nel testo si aggiunge che il positivo è rientrato di recente proprio dal Regno Unito con un volo atterrato a Fiumicino e tutte le persone con cui è entrato in contatto, dal convivente ai familiari, sono già in isolamento e seguono le procedure disposte in questi casi dal dicastero.

In precedenza l'Italia, come diversi altri Paesi europei, aveva annunciato la sospensione dei voli col Regno Unito a scopo precauzionale per la nuova variante di coronavirus. Per domani è stata convocata d'urgenza una riunione della Ue per discutere il ceppo mutato di coronavirus.