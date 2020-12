Covid in Italia: circa 15mila nuovi contagi e pressione ospedaliera in calo

Con i nuovi contagi registrati oggi, il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia sale a quota 1.953.185.

Nell'ultimo giorno a 12.156 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, in calo di oltre 10mila rispetto a quanto accaduto ieri. Complessivamente il numero di guariti dall'inizio della pandemia è pari a 1.261.626.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 352 decessi, 201 in meno rispetto a ieri. Complessivamente le vittime del coronavirus salgono a quota 68.799.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono ad oggi 622.760, con un incremento di 2.594 rispetto a ventiquattro ore fa. Di queste 594.859, pari al 93,9% del totale, si curano a casa in autoisolamento in quanto o asintomatiche o con sintomi lievi. Nelle terapie intensive si trovano 2.743 pazienti, in calo di 41 rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 25.158, 206 in meno rispetto al giorno prima.

Dei 15.104 nuovi casi rilevati oggi, la regione che ne ha di più è il Veneto con 3.896, seguito da Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio rispettivamente con 1.795, 1.751 e 1.213. Nelle restanti regioni i nuovi contagi sono inferiori a mille, con Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che fanno ancora meglio con meno di cento casi, rispettivamente 22,62 e 73.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati eseguiti 137.420 tamponi, in netto calo rispetto ai 176.185 di ieri, mentre il tasso di positività è risultato pari all'11%, in crescita di 1,7 punti percentuali.