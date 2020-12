Covid, record negativo per l’Italia: è prima al mondo per il numero di morti rispetto agli abitanti

Un nuovo triste record per l’Italia nella pandemia di coronavirus. Secondo i dati della Johns Hopkins University il Paese è primo al al mondo per il numero di morti per Covid-19 rispetto agli abitanti.

Secondo i dati della JHP, che gestisce un contatore mondiale della pandemia tra casi e decessi, in Italia risultano 111,23 decessi ogni 100mila abitanti.

Subito dopo nella classifica seguono la Spagna con 104,39 morti ogni 100mila abitanti, la Gran Bretagna (99,59) e gli Stati Uniti (94,97).

L'Italia risulta invece terza al mondo per il tasso di mortalità rispetto ai contagiati da Covid-19 (3,5%), dietro l’Iran (4,7%) e il Messico che ha il dato peggiore, il 9% di mortalità tra i malati di coronavirus.

In termini assoluti la pandemia ha colpito maggiormente gli Stati Uniti, con 17,4 milioni di contati e 313.000 morti, seguiti da India e Brasile. Il totale dei contagiati nel mondo ha superato quota 75 milioni.