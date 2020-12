Conferenza stampa di Conte sulle restrizioni di Natale e Capodanno

Dopo la conferma da parte del Consiglio dei Ministri sulle ulteriori restrizioni relative alle misure anti-Covid per le feste di Natale, il premier Conte ha illustrato le nuove strette in una conferenza stampa.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha appena tenuto una conferenza stampa all'interno della quale ha illustrato le nuove strette sulle misure anti-Covid per il periodo natalizio.

"Metodo delle zone funziona, da Rt a 1.7 siamo a 0.86 e tutte le regioni saranno presto zona gialla. Ma la situazione rimane grave in tutta Europa, il virus circola ovunque. Anche tra i nostri esperti forte preoccupazione per un’impennata dei contagi nel periodo natalizio. Da Cts rapporto esaustivo che indica pericolo di aggravamento della situazione dato dagli atteggiamenti della popolazione" ha affermato Conte, andando poi ad illustrare le restrizioni che verranno applicate dal 24 dicembre.

Regole del nuovo decreto legge sugli spostamenti

In questo decreto legge appena emanato dal Consiglio dei ministri, l'intero Paese si suddividerà, in base ai giorni, in zona rossa e zona arancione.

La zona rossa verrà istituita per i giorni festivi e prefestivi, cioè dal 24 al 27 dicembre , dal 31 al 3 gennaio ed i giorni 5 e 6 gennaio. In questi giorni sarà vietato lo spostamento tra le regioni e si potrà uscire di casa solo per motivi di lavoro, emergenza o per salute. Sarà possibile ricevere a casa un massimo di due persone non conviventi, i quali potranno portare figli minori di 14 o persone con disabilità o non autosufficienti.

In questi giorni saranno chiusi gli esercizi commerciali, estetisti, bar, ristoranti (solo asporto), mentre rimangono aperti gli esercizi essenziali tra cui edicole, farmacie, supermercati, tabacchi, parrucchieri, barbieri. Rimane consentita l'attività motoria nei pressi dell’abitazione, mentre l'attività sportiva è permessa all'aperto ma in forma individuale.

La zona arancione verrà istituita nei giorni feriali, cioè il 28, 29 e 30 dicembre ed il 4 gennaio. In questi giorni sarà consentito spostarsi solo all'interno del proprio comune di residenza anche senza motivi di lavoro o salute.

Per i comuni più piccoli, fino a 5000 abitanti, sarà consentito lo spostamento fuori dal comune per un raggio di 30 chilometri, ma senza la possibilità di raggiungere il capoluogo di provincia.

Ristoranti e bar rimangono chiusi anche in zona arancione, mentre i negozi rimarranno aperti.

Misure di ristoro già decise all'interno del Cdm

"Abbiamo già messo a punto tutte le misure di ristoro per le attività coinvolte. I ristori saranno rapidi, direttamente sul conto corrente e sono accompagnati dalla sospensione degli adempimenti fiscali [...] Chi subisce danni economici deve essere subito ristorato" ha dichiarato Conte.

Questo decreto legge infatti comprende un ristoro pari a 645 milioni per bar e ristoranti che sono costretti alla chiusura durante le festività natalizie, per un ristoro pari al 100% del fatturato.

"Ringrazio il parlamento per la sua attività volta a rafforzare il regime degli interventi a favore delle categorie coinvolte dalle restrizioni, sia con l’aiuto della maggioranza che dell’opposizione. Da gennaio oltre che per ristoranti e bar avremo possibilità di intervenire anche su altri settori in modo da non avere disparità di trattamento" ha aggiunto Conte.

27 dicembre fine dell'incubo con il vaccino day

"Vediamo la fine di questo incubo, il 27 dicembre sarà Vaccine Day europeo. Certo non risolveremo tutto in un giorno ma nei primi mesi del 2021 con il piano vaccinale chiuderemo questo triste capitolo" ha concluso la conferenza stampa il premier Conte prima di dare la parola ai giornalisti.