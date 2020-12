Conte: "La pandemia avrà pesanti conseguenze anche l'anno prossimo, se non anche nel 2022"

Durante il suo intervento in videoconferenza all'evento "Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l’Italia" il Presidente del Consiglio ha commentato l'attuale situazione economica dell'Italia e dell'intera Unione europea riguardo gli strumenti come il Recovery Fund.

"La pandemia avrà pesanti conseguenze anche l'anno prossimo, se non anche nel 2022. Salutiamo che ci sia l'approvazione del pacchetto Next generation Eu e del bilancio pluriennale, questa è un ottima notizia. Siamo in dirittura finale" ha dichiarato Conte, con l'augurio per l'Ue di poter consentire al sistema nel suo complesso di poter tornare a competere sui mercati quanto prima.

​"Su forte impulso di diversi paesi, e con orgoglio metto tra questi l'Italia, l'Europa è stata chiamata ad affrontare questa fase con strumenti completamente diversi. Non si trattava solo di tutelare il sistema del mercato europeo ma intervenire per rendere ancora più resilienti i sistemi economici e sociali che avrebbero potuto pagare in maniera più importante le conseguenze di questa pandemia" ha sottolineato il premier.

Ipotesi Vaccino Day a livello europeo

"Ci stiamo orientando per un 'vaccino day' europeo entro la fine di questo mese nel quale sarà inaugurato il piano vaccinale: è molto bene che gli stati membri non procedano ognuno per proprio conto ma tutti insieme" ha affermato Conte.

In precedenza la Presidente della Commissione Europea aveva anticipato una data, il 27 dicembre, per l'inizio delle vaccinazioni a livello europeo. A livello nazionale la stessa data era stata comunicata dal ministro della salute Roberto Speranza.