Fisco per l'Italia del 2021, De Lise: "Non vogliamo più restare ai margini"

Il Presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, in occasione del XII Forum dei Giovani Professionisti, è intervenuto sul futuro del Paese e sulla ripresa attesa per il 2021 lanciando un messaggio di collaborazione.

Il Presidente dell'Ungdcec Matteo De Lise è intervenuto, durante la XII edizione del Forum dei Giovani Professionisti, dal titolo "Equità, merito e giustizia: requisiti primari per la crescita della professione", a favore del settore mostrando collaborazione per poter facilitare la ripresa del Paese nel 2021 dopo la pandemia Covid.

"Il ruolo del commercialista deve essere centrale non soltanto nella percezione dei nostri clienti, ma anche da parte del governo. In questo 2020 abbiamo lavorato pancia a terra, non facendo mai mancare il nostro sostegno a cittadini e imprenditori. Protagonisti positivi nel lavoro, ma assolutamente negativi per quanto riguarda le mancanze del governo nei confronti della nostra categoria" ha dichiarato De Lise nel suo intervento.

Il Presidente ha poi ribadito il fatto di essere stati esclusi come categoria da indennizzi, risarcimenti, ristori, nonostante non esista un settore nel quale i professionisti non siano stati in prima linea.

"L'obiettivo che si pone per il prossimo anno è fare in modo che i commercialisti e i professionisti in generale non vengano visti come privilegiati, ma come persone che hanno voglia di dare un contributo, ricevendo inoltre le tutele che quest'anno sono mancate" ha affermato De Lise.

Conzatti: "Fondamentale che i commercialisti si pongano come professionisti a tutto tondo"

A proposito delle richieste portate avanti dalla categoria dei commercialisti si è espressa Donatella Conzatti, segretario della Commissione Bilancio al Senato.

"Comprendo le richieste della categoria dei commercialisti, è evidente che manca qualche passaggio in questo senso. Allo stesso tempo, però, è fondamentale che i commercialisti si pongano come professionisti a tutto tondo e non si limitino a essere consulenti dei loro clienti. Ci sono moltissimi settori che dopo la pandemia offriranno importanti opportunità di crescita" ha dichiarato Conzatti.

All'evento sono intervenuti anche il viceministro dell'Economia Stefano Fassina, Catello Maresca, il componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti Francesco Fimmanò, Gaetano Stella, presidente Confprofessioni e Emanuele Serina, segretario Ungdcec.