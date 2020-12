Milano, avvertito sisma di magnitudo 4

Una forte scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Ingv in provincia di Milano intorno alle 16.59 di questo pomeriggio. L’epicentro dovrebbe essere stato registrato tra Corsico, Trezzano e Cesano Boscone, a 8 km di profondità.

Una scossa di magnitudo 4 (compresa tra 3.8 e 4.2) è stata avvertita oggi pomeriggio alle 16.59 in provincia di Milano, secondo quanto riportato dall'Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’epicentro è stato registrato tra Corsico, Trezzano e Cesano Boscone, a 8 chilometri di profondità.

​La scossa è stata avvertita nel capoluogo lombardo anche ai piani bassi delle case. Numerose sono state le reazioni degli utenti sui social network che hanno ironizzato su come, in un anno come il 2020, "mancasse solo il terremoto".

Mancava solo il terremoto 😱 — StrixStrigis (@PicciStrix) December 17, 2020

​Anche secondo i dati preliminari di Csem-Emsc, la scossa avvertita dalla popolazione avrebbe avuto una magnitudo di 4.0. Per ora non si sarebbero registrati danni a cose o persone. Al momento sono state effettuate diverse decine di chiamate ai Vigili del Fuoco di Monza e di Milano, con la richiesta di controlli alla stabilità degli edifici.

Nella giornata di oggi un altro sisma, questa volta di magnitudo 5, ha colpito l'isola di Creta.