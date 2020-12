Vaccino Covid, favorevoli 8 italiani su 10: solo il 19% non lo farebbe

Il dibattito sul vaccino anti-Covid ha scatenato la polemica nella comunità scientifica, nella politica e sui social. A preoccupare è da un lato la possibilità che lo scetticismo non consenta di raggiungere la fatidica soglia del 70% per l'immunità di gregge, dall'altro è l'obbligatorietà della vaccinazione, invisa a parte dell'opinione pubblica.

A questo riguardo l'istituto Emg ha avviato un'indagine per Adnkronos, da cui è emerso come gli italiani abbiano le idee abbastanza chiare sul vaccino. La maggioranza degli italiani è contraria al vaccino obbligatorio ma ha un'opinione favorevole. Quasi 8 su 10 sono intenzionati a vaccinarsi, mentre resta uno zoccolo duro del 19% contrario in ogni caso.

Obbligatorietà del vaccino

Uno dei quesiti del sondaggio riguarda l'obbligo del vaccino. Il 53% degli intervistati ritiene che vaccinarsi debba essere una libera scelta mentre solo il 37% è favorevole all'obbligatorietà per tutti. Resta un 10% che non risponde.

Opta per la libera scelta il 56% delle donne il 50% degli uomini. In relazione alle preferenze per fascia d'età, è contrario all'obbligatorietà il 62% di chi ha meno 35 anni, il 58% nella fascia tra 35 e 54 anni e il 44% ha più di 55 anni.

Favorevoli alla libera scelta si trovano soprattutto al Nordest, il 71%. La quota si riduceal 61% spostandosi al Sud, al 55% a Nordovest al 46% nelle Isole e 30% al Centro.

Favorevoli al vaccino

Contrari al vaccino in ogni caso sono il 19% degli intervistati, il 4% non risponde, mentre si sottoporrebbe alla vaccinazione il 77% degli intervistati. Tra questi il 34% si vaccinerebbe immediatamente, mentre il 43% aspetterebbe qualche mese.

I favorevoli al vaccino sono l'82% degli uomini e il 73% delle donne. Il consenso verso il vaccino aumenta progressivamente per fasce d'età. Tra gli under 35 è favorevole il 63%, che aumenta a 71% nella fascia tra i 35 e i 54 anni, sino ad arrivare al 90% per gli over 55. Diversificando per regioni, nel nord est i favorevoli sono l'87%, nel Nordovest il 78%, al Centro l'85%, in linea con la media nazionale. I favorevoli al vaccino diminuiscono al 71% nelle isole sino al 65% a Sud.

Il sondaggio è stato condotto il 14 dicembre su un campione di 1664 rappresentativo per sesso, età, regione e ampiezza demografica dei comuni, con un intervallo di fiducia del 2,3% e un tasso di risposta pari all'83%.