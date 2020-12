Caro biglietti dei treni a Natale, Antitrust avvia indagine su Trenitalia e Italo

Un aumento improvviso dei prezzi dei biglietti durante il periodo natalizio ha messo in guardia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha avviato una pre-istruttoria per evitare speculazione sulle spalle di studenti e lavoratori fuori-sede, pendolari e viaggiatori.

In una nota ufficiale l'Antitrust ha comunicato di aver trasmesso questo martedì una richiesta di informazioni a Trenitalia e NTV-Italo, le principali compagnie di trasporto ferroviario, per avere chiarimenti in relazione all'offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi dei biglietti registrato in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021.

Il riferimento del Garante è relativo in particolare a "un incremento dei prezzi nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti previste dal Dpcm del 3 dicembre, che interessano il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Trenitalia ed Italo dovranno comunicare all'Autorità entro tre giorni "i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali, al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda nel periodo in questione, nonché i criteri con cui vengono determinati i prezzi, con particolare riferimento allo scostamento rispetto alla tariffa base normalmente applicata per ciascuna tratta", conclude la nota.