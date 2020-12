Operazione antimafia a Catania, duro colpo ai clan Laudani e Santapaola-Ercolano: 18 arresti

Alle prime luci dell'alba sono scattate le manette per 18 persone legate ai clan catanesi dei Laudani e Santapaola-Ercolano, in seguito alla maxi-operazione Report condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, in collaborazione con Scico.

Il blitz ha visto in campo un imponente schieramento di uomini, con 100 militari delle Fiamme Gialle impegnati nell'operazione Report, che coinvolge in tutto 37 indagati, appartenenti o riconducibili alle due famiglie criminali nella città ai piedi dell'Etna.

Il Gip catanese, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha firmato un mandato restrittivo di arresto in carcere per 10 indagati e 8 ai domiciliari, accusati a vario titolo, a vario titolo, per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco.

A fine novembre, durante un'operazione dei carabinieri, sono state sgominate 12 piazze di spaccio della periferia catanese gestite da gruppi criminali legati al clan Santapaola-Ercolano.