Covid in Italia: meno di 15mila contagiati e ricoveri in calo, ma crescono le vittime

Con i nuovi dati di oggi, i casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiungono quota 1.870.576.

Nelle ultime ventiquattro ore la guarigione dal Covid è stata accertata a 21.799 persone, 657 in meno rispetto a ieri. Il bilancio complessivo dei guariti sale in questo modo a 1.137.416.

Oggi i decessi per coronavirus sono stati 846, 354 in più di ieri, spinti dai dati del Veneto, dove sono morte 165 persone in ventiquattro ore, mai così tante nella seconda fase. Le vittime del Covid salgono così complessivamente a quota 65.857.

Le persone attualmente positive al coronavirus ad oggi sono 667.303, 7.806 in meno rispetto al giorno precedente. Di queste si curano a casa in autoisolamento fiduciario in quanto o asintomatiche o con sintomi sub-influenzali lievi 636.958, pari al 95,5% del totale.

Migliora la situazione negli ospedali: i pazienti nelle terapie intensive sono 3.003, in calo di 92 rispetto al precedente dato, tuttavia va notato che nel bollettino non sono stati inseriti i dati della Campania, dal momento che la "Regione non ha a disposizione i dati quotidiani sugli ingressi"; i ricoverati con sintomi sono invece 27.342, in calo di 423.

Dei 14.844 nuovi casi rilevati oggi, 3.320 arrivano dal Veneto, la regione col dato più alto, seguita dalla Lombardia con 2.404, dall'Emilia-Romagna con 1.238, dal Lazio con 1.159, dal Piemonte con 1.106, dalla Sicilia con 1.087 e dalla Puglia con 1.023. Nelle altre regioni i casi sono stati inferiori a mille, con Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che hanno fatto meglio ancora scendendo sotto cento, rispettivamente con 20,37 e 62.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 162.880 tamponi, in netto aumento rispetto ai 103.584 del giorno prima. Il tasso di positività è stato inferiore al 10%, fermandosi al 9,1%, di 2 punti percentuali e mezzo rispetto al giorno prima.