Sfregio Gessica Notaro, Cassazione conferma 15 anni a Tavares

La Corte di Cassazione conferma in maniera definitiva la condanna ad oltre 15 anni di carcere per Tavares, l'ex fidanzato di Gessica Notaro da questi sfregiata con l'acido nel 2017.

La Corte di Cassazione conferma la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di carcere per Edson Tavares, l’ex fidanzato della showgirl di Rimini Gessica Notaro, sfregiata dall’acido e perseguitata dall’uomo.

Il verdetto è ora definitivo, dopo che la Corte di Appello di Bologna il 15 novembre del 2018 aveva emesso la sentenza. La Cassazione ha così respinto il ricorso della difesa dell’imputato.

Il fatto avvenne il 10 gennaio 2017 e destò molto scalpore. L’uomo era stato denunciato per stalking da Gessica, ma il divieto di avvicinamento alla donna non bastò a fermarlo dal compiere il gesto.

I giudici della Cassazione hanno così voluto confermare la sentenza dei giudici secondo i quali il crimine violento fu la “plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima, privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola ‘possedere’ egli stesso”.

Tavares, 32 anni di Capo Verde, è già in carcere.