Sergio Castellitto in ‘Natale in casa Cupiello’ per 120 anni di Eduardo De Filippo

'Natale in casa Cupiello' di Eduardo De Filippo torna in forma di film, con interprete Sergio Castellitto. Un omaggio al drammaturgo partenopeo nel 120° anniversario dalla nascita.

Nell’anno in cui si festeggiano i 120 anni dalla nascita di Eduardo de Filippo, l’attore e regista Sergio Castellitto si cimenta nell’interpretazione di una delle commedie teatrali più note dell’attore e drammaturgo partenopeo, ‘Natale in casa Cupiello’.

Diretto dal regista Edoardo De Angelis, coautore della sceneggiatura insieme a Massimo Gaudioso, ‘Natale in casa Cupiello’ il film, andrà in onda martedì 22 dicembre sui canali Rai come omaggio al grande artista Eduardo.

“Fare Natale in Casa Cupiello oggi, con un film, credo sia un gesto artistico di grande attualità. La drammaturgia eterna, archetipa dei personaggi te la ritrovi tutta nelle relazioni famigliari di oggi", ha detto Sergio Castellitto durante la presentazione del film prodotto da Picomedia in collaborazione con RaiFiction.

Sergio Castellitto considera questa realizzazione cinematografica come frutto di “nostalgia” ma anche “un regalo, un privilegio, un omaggio che va in onda in una vigilia di un anno che non dimenticheremo”.

“La commedia di De Filippo restituisce a questo evento il suo significato più profondo: non solo un periodo di feste, ma un luogo dello spirito”, aggiunge Castellitto.