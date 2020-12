Digital Transformation Index: l'Italia si posiziona all'ultimo posto

Il portale d'invstimento online eToro ha commissionato uno studio al Cebr per comprendere il livello di penetrazione e uso delle tecnologie digitali in una serie di Paesi europei e la loro capacità di implementazione e adozione futura.

Il risultato di questo studio è stato il Digital Transformation Index che indica la situazione dello sviluppo e dell'uso delle nuove tecnologie digitali su 9 paesi europei: Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna e Regno Unito, riporta Adnkronos.

L'indice è composto a sua volta da due sottoindici; il "Digital Engagement" e il "Digital Growth". Il primo indica il livello di penetrazione digitale mentre il secondo indica il potenziale di espansione delle tecnologie digitali nel futuro. Questi sottoindici a loro volta vengono compilati in base a numerosi indicatori e dati sono stati raccolti da dati pubblici ufficiali e un'indagine su 18.000 cittadini dei paesi europei sopra indicati.

In questo indice è risultato che l'Italia si trova in una situazione abbastanza negativa in relazione a molti degli indicatori. Ad esempio nel nostro paese solo poco più di un terzo (36%) dei cittadini utilizza l'online banking almeno ogni tre mesi, contro il 91% di Danimarca e Paesi Bassi. Guardando ai due sottoindici principali l'Italia si colloca all'ottavo posto sia nel Digital Engagement Index sia nel Digital Growth Index, mentre nella classifica generale occupa è il nono e ultimo posto nella classifica generale della trasformazione digitale, peggio della Romania. Quest'ultima affermazioni suggerisce che anche le prospettive dell'Italia di colmare il divario digitale con gli altri Paesi europei sono scarse, questo dovuto all'indicatore degli oppositori al digitale, con il 36% dei rispondenti che concorda sul fatto che resisterebbe all'espansione delle tecnologie digitali sul luogo di lavoro.

Per quanto riguarda gli altri paesi europei troviamo la Danimarca al primo posto nella classifica del Digital Transformation Index seguita dalla Spagna e dal Regno Unito. Al quarto posto troviamo in Paesi Bassi, seguiti da Polonia, Germania, Francia e Romania.