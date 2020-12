Coronavirus in Italia: poco più di 12mila nuovi casi e meno di 500 vittime nell'ultimo giorno

Con i nuovi contagi registrati oggi, il bilancio complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia sale a 1.855.737.

Nell'ultimo giorno i guariti dal Covid sono stati 22.456, oltre 6mila in più di quanto rilevato ieri. Totalmente le guarigioni salgono così a 1.115.617.

I decessi per coronavirus nelle ultime ventiquattro ore sono stati 491, dato in linea ma leggermente peggiore rispetto alle 484 vittime di un giorno fa. Le morti per Covid dall'inizio dell'epidemia superano 65mila, fermandosi a 65.011.

Le persone positive al coronavirus sono al momento 675.109, 10.922 in meno rispetto a ieri. Gli asintomatici e le persone con sintomi lievi che si curano a casa in autoisolamento fiduciario sono ad oggi 644.249, pari al 95,4% del totale. I pazienti nelle terapie intensive sono invece 3.095, 63 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 27.765, 30 in più di un giorno fa.

Dei 12.030 nuovi contagi rilevati oggi, 2.829 arrivano dal Veneto, la regione col maggior numero di nuovi casi, seguito da Emilia-Romagna con 1.574, Lazio con 1.315 e Campania con 1.088. Nelle altre regioni, tra cui la Lombardia, i nuovi casi sono stati inferiori a mille, mentre in quattro regioni sono stati meno di cento: Valle d'Aosta (14), Molise (40), Umbria (49) e Basilicata (66).

