Recovery Fund, Boschi: "Niente crisi, rimpasto argomento chiuso"

Intervenendo nella trasmissione 'Mezz'ora in più', Maria Elena Boschi ha parlato del Recovery Fund, invitando il PD a esporsi con più chiarezza sull'argomento.

"Non vogliamo la crisi, l'argomento rimpasto è chiuso", ha detto Maria Elena Boschi a 'Mezz'ora in più', auspicando un "senso di responsabilità da parte di tutti" proprio per scongiurare la possibile crisi di governo intorno a temi come Mes e Recovery Fund.

La Boschi ha invitato il PD a esprimersi con maggior chiarezza sul tema.

"I nostri temi sono condivisi dalla stragrande maggioranza del PD, dove magari lo dicono con meno chiarezza. Noi diciamo che il re è nudo con maggiore chiarezza, con maggiore forza, però lo pensano anche loro, almeno nella maggior parte dei casi. Vivono anche loro il disagio di questa situazione. Lo stesso Zingaretti oggi ha detto che serve un cambio di passo", ha dichiarato.

Un invito il capogruppo alla Camera di Italia Viva lo destina anche al governo, nell'ottica di una decisione sul Recovery Fund da discutere e prendere in Parlamento, poiché "non può scegliere da solo Conte, scegliamo insieme, anche con l'opposizione, in Parlamento".

"Quello che chiediamo è che, ora c'è questa bozza, che non andrà nella manovra, parliamone in Parlamento, in commissione con gli esperti. Leggo sui giornali, non abbiamo avuto nessuna convocazione o confronto con il governo e il presidente del Consiglio né sono previsti incontri in settimana, leggo che dovrebbero esserci, aspettiamo", il suo invito.

La Boschi ha espresso le sue perplessità anche sul lasciar prendere le decisioni direttamente alla task force, chiedendo "confronto vero sul merito. I ministri, tutti, non sapevano cosa c'era nel Recovery fund. È evidente che c'è un problema, vorremo fosse coinvolto il Parlamento", ha ribadito.

Solo due giorni fa anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aveva pronunciato parole molto simili a riguardo.