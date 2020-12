Covid in Italia: meno di 18mila nuovi casi e prosegue calo di ricoveri e terapie intensive

Con i 17.938 nuovi casi rilevati oggi, dall'inizio dell'epidemia in Italia sono stati registrati complessivamente 1.843.712.

Nelle ultime ventiquattro ore i guariti dall'infezione del coronavirus sono stati 16.270, in calo di oltre 8mila rispetto a ieri. Totalmente le guarigioni dal Covid salgono fino a 1.093.161.

Nell'ultimo giorno sono decedute per il coronavirus 484 persone, 165 in meno di ieri. Il bilancio complessivo dei decessi per Covid ad oggi è pari a 64.520.

In questo momento in Italia 686.031 persone sono positive al coronavirus, 1.183 in più di quante ce ne erano ieri. Di queste, 655.138, pari al 95,5% del totale, sono o asintomatiche o hanno un decorso della malattia con sintomi lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. Nelle terapie intensive si trovano oggi 3.158 pazienti, 41 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 27.735, in calo di 331 rispetto al dato di ventiquattro ore fa.

Dei 17.938 nuovi contagi rilevati oggi, 4.092 arrivano dal Veneto, la regione con il maggior numero di contagi, seguito dalla Lombardia con 2.335, dall'Emilia-Romagna con 1.940, dal Lazio con 1.339, dalla Campania con 1.219, dalla Puglia con 1.175 e dal Piemonte con 1.011. Nelle restanti regioni i nuovi casi non superano i mille, con Valle d'Aosta e Basilicata che fanno meglio con 34 e 50 nuovi contagi rispettivamente.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 152.697 tamponi con un tasso di positività dell'11,7%, in crescita dell'1,6% rispetto a ieri.