Etna, sci alpinisti salvati dal Soccorso alpino: sono feriti

Soccorso alpino in azione sul versante nord dell'Etna dove due sci alpinisti si sono feriti durante una attività per ora non chiarita se autorizzata o abusiva.

Sci alpinisti in difficoltà sul versante nord dell’Etna nel pomeriggio di sabato 12 novembre, a soccorrerli il Soccorso alpino e speleologico della XXI delegazione.

Gli alpinisti hanno incontrato difficoltà nei canaloni sopra gli impianti di Piano Provenza, uno di essi ha contattato i soccorsi avvertendo del ferimento di due del gruppo. Subito allertato il 118 che è intervenuto con l’elisoccorso.

Dal basso intanto una squadra di soccorso si è messa sulle tracce dei cinque sciatori raggiungendoli alla base del quarto impianto di risalita.

Sull’elicottero sono stati quindi imbarcati in due, mentre gli altri tre del gruppo sono ridiscesi con la squadra di soccorso di terra e sono stati accompagnati con i fuoristrada fino allo spiazzo di Piano Provenzana riporta La Sicilia.

Non sono per ora chiare le dinamiche dell’accaduto e se i cinque si trovassero in una zona dove potevano svolgere l’attività con gli sci, oppure se si sono recati abusivamente sugli impianti di risalita per sciare.