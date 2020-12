Coronavirus, Boccia: "Contrarissimi a rimuovere vincoli sugli spostamenti a Natale"

Il Ministro per gli Affari Regionali è intervenuto a Sky TG24, sottolineando che la terza ondata sarà certa qualora durante le feste natalizie non si rispettino le restrizioni.

"Se vogliono rimuovere i vincoli, tutti i comuni italiani ci troveranno contrarissimi; se vogliono chiarimenti per i piccoli comuni nelle aree interne, il parlamento ha i mezzi per farlo", ha detto il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia a Sky TG24 a margine di un incontro ad Andria sul contrasto al Covid.

Boccia, invitando gli italiani a "rispettare le regole e mantenere il massimo di attenzione", li ha ammoniti sul possibile pericolo della terza ondata.

"Siamo ancora nella fase più critica e se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo", ha dichiarato.

Il ministro ha anche parlato del vertice tra governo e Regioni in merito alla vaccinazione, affinché ogni ente locale fornisca in "tempi rapidissimi" il numero dei primi soggetti che dovranno essere vaccinati, poiché Speranza, "intende accelerare e credo che la leale collaborazione con le regioni consentirà ad Arcuri [presente al vertice con lo stesso Speranza] di distribuire i vaccini a gennaio, probabilmente anche in tempi più rapidi di quelli che erano stati previsti".

Le parole di Boccia fanno eco a quelle del presidente dell'ISS Silvio Brusaferro, che ha ribadito il "no agli spostamenti su misure di mobilità".

"Nel periodo delle feste dobbiamo fare tutti gli sforzi che servono per avere all’inizio del prossimo anno un numero di nuovi casi significativamente più basso di quello attuale, che è troppo elevato", le parole di Brusaferro.