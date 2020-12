Covid in Italia: meno di 20mila nuovi casi e ricoveri in calo nelle ultime ventiquattro ore

In base ai dati di oggi, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 1.825.775.

Nell'ultimo giorno a 24.728 persone è stata accertata la guarigione dall'infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, dato in leggero aumento rispetto a ieri. In questo modo il bilancio complessivo dei guariti arriva a 1.076.891.

Oggi sono morte per coronavirus 649 persone, 112 in meno rispetto a quanto rilevato un giorno fa. Le vittime del Covid dall'inizio dell'epidemia salgono così a 64.036, portando l'Italia ad essere il 5° Paese al mondo per numero di decessi.

Attualmente le persone col coronavirus nel corpo sono 684.848, 5.475 in meno rispetto a quante ce ne erano ieri. Di queste 653.583, pari al 95,4% del totale, o sono asintomatiche o hanno un decorso della malattia con sintomi sub-influenzali lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. Nelle terapie intensive si trovano 3.199 pazienti, 66 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono oggi 28.066, in calo di 496 rispetto al dato di ieri.

Dei 19.903 nuovi casi rilevati oggi, oltre 1/4 arrivano dal Veneto che ne registra 5.098, segnando un nuovo record di contagi. Dietro il Venero per numero di casi seguono Lombardia con 2.736, Emilia-Romagna con 1.807, Puglia con 1.478, Piemonte con 1.443, Campania con 1.414, Lazio con 1.194 e Sicilia con 1.016. Nelle altre regioni i nuovi contagi sono stati sotto i mille, con Basilicata, Molise e Valle d'Aosta meglio di tutte sotto cento, rispettivamente con 85, 72 e 25 casi.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 196.439 tamponi con un tasso di positività del 10,1%, in aumento di 3 decimi di punto percentuale rispetto a ieri.

In giornata il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro ha espresso la sua contrarietà all'allentamento delle misure anti-contagio per le feste di Natale, ricordando che il quadro epidemiologico è in miglioramento ma resta grave.